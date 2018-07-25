В подаренном Путиным Трампу мяче был передатчик, - Bloomberg

В мяч Кубка мира встроен чип для отслеживания тренировок

Мяч, которого президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, был передатчик. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Но передатчик не является шпионским устройством: микросхема - это рекламируемая особенность мяча Adidas AG. Издание отмечает, что после такого подарка Трамп получил немало предостережений.

"Что же, некоторые из них лишь наполовину шутливые - о том, что сувенир с Кубка мира может прослушиваться", - пишет Bloomberg.

Как сообщили в Adidas, во время производства мяча микросхема NFC размещается внутри его. Микросхема расположена под логотипом, напоминающим значок сигнала Wi-Fi. Таким образом поклонники могут получать доступ к видеозаписям игроков и зписям соревнований, если приблизить мобильное устройство к мячу.

Эта функция есть в мяче матча кубка Чемпионата мира по футболу 2018 года. На сайте Adidas он продается за 165 долларов.

На фотографиях с пресс-конференции в Хельсинки, во время которой Путин вручил мяч Трампу, видно данный логотип, под которым размещается микросхема. Но на фото не заметно, могли ли эту микросхему удалить и заменить на шпионское устройство. Или же весь мяч подделали специально для встречи двух лидеров.

"Процесс проверки безопасности, который проводится для всех подарков, был проведен и в отношении футбольного мяча", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Напомним, после встречи Трампа с Путиным в Хельсинки стало известно, что президент США распорядился пригласить президента РФ в Вашингтон уже этой осенью. Пентагон 21 июля 2018 года заявил, что поддерживает проведение новой встречи Трампа и Путина в Вашингтоне.