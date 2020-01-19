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Трамп намерен укрепить пакт безопасности с Японией

Новости » Политика     19.01.2020 - 12:58
Трамп намерен укрепить пакт безопасности с Японией
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп выразил уверенность в том, что в будущем вклад Японии во взаимную безопасность будет расти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что новые вызовы в мире требуют укрепления Договора о сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Как отмечает издание, такое мнение идет вразрез с недавним заявлением Трампа о том, что пакт безопасности "несправедлив" и требует изменений.

"Поскольку обстановка в области безопасности продолжает меняться и возникают новые вызовы, крайне важно, чтобы наш альянс еще больше укреплялся и углублялся", - сказал американский президент в заявлении, посвященном 60-летию со дня подписания документа.

Дональд Трамп выразил уверенность в том, что в будущем вклад Японии во взаимную безопасность "будет продолжать расти, и союз будет продолжать процветать".

В свою очередь премьер-министр Японии Абэ Синдзо добавил, что "альянс должен стать еще более устойчивым, чтобы "защищать свободу, демократию, права человека и верховенство закона, чтобы поддерживать весь мир и через 60, и через 100 лет".

Напомним, Дональд Трамп поручил сотрудникам своей администрации подготовить почву для заключения нового соглашения с Российской Федерацией и Китаем о контроле над ядерными вооружениями.

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