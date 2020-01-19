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Трамп має намір зміцнити пакт безпеки з Японією

Новини » Політика     19.01.2020 - 12:58
Трамп має намір зміцнити пакт безпеки з Японією
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп висловив упевненість в тому, що в майбутньому внесок Японії у взаємну безпеку буде рости

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що нові виклики у світі вимагають зміцнення Договору про співробітництво і гарантії безпеки між США і Японією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Як зазначає видання, така думка йде врозріз з недавньою заявою Трампа про те, що пакт безпеки "несправедливий" і вимагає змін.

"Оскільки ситуація в області безпеки продовжує змінюватися і виникають нові виклики, вкрай важливо, щоб наш альянс ще більше зміцнювався і заглиблювався", - сказав американський президент в заяві, присвяченій 60-річчю з дня підписання документа.

Дональд Трамп висловив упевненість в тому, що в майбутньому внесок Японії у взаємну безпеку "буде продовжувати рости, і союз буде продовжувати процвітати".

У свою чергу прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе додав, що "альянс повинен стати ще більш стійким, щоб "захищати свободу, демократію, права людини та верховенство закону, щоб підтримувати весь світ і через 60, і через 100 років".

Нагадаємо, Дональд Трамп доручив співробітникам своєї адміністрації підготувати грунт для укладання нової угоди з Російською Федерацією і Китаєм про контроль над ядерними озброєннями.

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