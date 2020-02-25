Трамп намерен сократить присутствие войск в Афганистане

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен сократить присутствие американских военных в Афганистане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом он отметил, что количество военных сократиться до 8,6 тыс. человек.

"Мы предпринимаем серьезные усилия, чтобы сократить численность до 8,6 тыс. человек. Люди этому рады. Затем мы примем решение о том, каков будет финальный результат, - заявил Трамп.

Напомним, Соединенные Штаты и "Талибан" близки к подписанию мирного соглашения. Стороны договорились о режиме сокращения насилия в Афганистане, который должен вступить в действие в ночь на 22 февраля.

Кроме того, 13 февраля глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США и "Талибан" договорились о семидневном режиме сокращения насилия в Афганистане. Он добавил, что в случае сокращения насилия со стороны талибов может быть заключено мирное соглашение до конца февраля.

Несмотря на договоренность, талибы продолжили совершать атаки на афганские силы. В частности, 17 февраля "Талибан" совершил нападение на военную базу на севере Афганистана. В результате нападения погибли как минимум пятеро афганских военных.