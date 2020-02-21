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США и "Талибан" близки к мирному соглашению

Новости » В мире     21.02.2020 - 09:43
США и "Талибан" близки к мирному соглашению
Фото: боевики "Талибана" (YouTube screenshot)

Сокращение насилия между США и "Талибаном" должно начаться 22 февраля

Соглашение между Соединенными Штатами и радикальным движением "Талибан" о сокращении насилия в Афганистане должно начать действовать в субботу, 22 февраля. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на источники в американском правительстве.

Сообщается, что соглашение будет включать в себя коммуникационный механизм, который сохраняет за американскими военными право самообороны, также будут продолжаться антитеррористические операции и тренировочные миссии на время снижения насилия.

В "Талибане" отметили, что в случае успеха соглашения, официальная церемония подписания состоится в Дохе 29 февраля с участием министров иностранных дел Пакистана, России и Евросоюза.

Американские власти заявляют, что в случае успешной имплементации соглашения о временном снижении насилия, возможно полноценное мирное соглашение, что позволит армии США покинуть Афганистан.

Напомним, 13 февраля глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США и "Талибан" договорились о семидневном сокращении насилия в Афганистане. В случае сокращения насилия со стороны талибов может быть заключено мирное соглашение до конца февраля.

Несмотря на договоренность, талибы продолжили совершать атаки на афганские силы. В частности, 17 февраля "Талибан" совершил нападение на военную базу на севере Афганистана. В результате нападения погибли как минимум пятеро афганских военных.

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