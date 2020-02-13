США и "Талибан" договорились о сокращении насилия

Фото: Марк Эспер (Getty Images)

В случае сокращения насилия возможен вывод американских войск из Афганистана

США и радикальное движение "Талибан" договорились о семидневном сокращении насилия в Афганистане. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер сообщает Reuters.

Ожидается, что существенное сокращение насилия в регионе даст возможность заключить мирное соглашение между США и "Талибаном" и позволит вывести американские войска из Афганистана.

"Соединенные Штаты и талибы договорились о предложении семидневного сокращения насилия. Я здесь (в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - ред.) сегодня консультируюсь с союзниками по поводу этого предложения, и у нас была серия продуктивных двусторонних и коллективных встреч о будущем", - сообщил Эспер.

Напомним, РБК-Украина писало, что в случае сокращения насилия со стороны талибов может быть заключено мирное соглашение до конца февраля. О прогрессе в переговорах ранее сообщили представители "Телибана".

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп подтвердил желание вывести американские войска из Афганистана. По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы положить конец самой продолжительной войне Америки.