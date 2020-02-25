Трамп має намір скоротити присутність військ в Афганістані

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що має намір скоротити присутність американських військових в Афганістані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому він зазначив, що кількість військових скоротитися до 8,6 тис. осіб.

"Ми робимо серйозні зусилля, щоб скоротити чисельність до 8,6 тис. осіб. Люди цього ради. Потім ми приймемо рішення про те, яким буде фінальний результат, - заявив Трамп.

Нагадаємо, Сполучені Штати і "Талібан" близькі до підписання мирної угоди. Сторони домовилися про режим скорочення насильства в Афганістані, який повинен вступити в дію в ніч на 22 лютого.

Крім того, 13 лютого глава Пентагону Марк Еспер заявив, що США і "Талібан" домовилися про семиденний режим скорочення насильства в Афганістані. Він додав, що в разі скорочення насильства з боку талібів може бути укладено мирну угоду до кінця лютого.

Попри домовленість, таліби продовжили здійснювати атаки на афганські сили. зокрема, 17 лютого "Талібан" здійснила напад на військову базу на півночі Афганістану. В результаті нападу загинули щонайменше п'ятеро афганських військових.