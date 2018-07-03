Трамп намерен поговорить с Путиным один на один, - CNN

Встреча президентов пройдет 16 июля

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться один на один с президентом России Владимиром Путиным, прежде чем позволить другим помощникам присоединиться к их встречи. Об этом сообщает CNN.

"Без свидетелей на встречах один на один отсутствуют какие-либо данные, были ли достигнуты соглашения. Путин известен как проницательный собеседник, поэтому может получить уступки от Трампа", - говорится в сообщении.

На этот раз ожидается, что большая делегация помощников примет участие в расширенной части саммита Путина и Трампа для обсуждения, которое будет сосредоточено на Сирии, ядерном оружии и вмешательстве в выборы.

Отметим, на первой встрече Трумпа и Путина , в кулуарах саммита G20 в Гамбурге, единственным помощником, сопровождающим президента, был тогда государственный секретарь Рекс Тиллерсон вместе с переводчиком из США.

Кроме того, во второй раз собеседники общались около часа на том же саммите без переводчика Трампа.

"Цель этой встречи действительно состоит в том, чтобы у двух лидеров была возможность сесть и поговорить, а не в контексте какой-то более крупной многосторонней встречи", - заявил советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ не планирует обсуждать с президентом США Дональдом Трампом вопрос аннексированного Крыма, потому что его "нет в повестке дня".