Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.5
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.5
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Трамп намерен поговорить с Путиным один на один, - CNN

НовостиПолитика    03.07.2018 - 04:44
Фото: Путин и Трамп (kremlin.ru)
Фото: Путин и Трамп (kremlin.ru)

Встреча президентов пройдет 16 июля

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться один на один с президентом России Владимиром Путиным, прежде чем позволить другим помощникам присоединиться к их встречи. Об этом сообщает CNN.

"Без свидетелей на встречах один на один отсутствуют какие-либо данные, были ли достигнуты соглашения. Путин известен как проницательный собеседник, поэтому может получить уступки от Трампа", - говорится в сообщении.

На этот раз ожидается, что большая делегация помощников примет участие в расширенной части саммита Путина и Трампа для обсуждения, которое будет сосредоточено на Сирии, ядерном оружии и вмешательстве в выборы.

Отметим, на первой встрече Трумпа и Путина , в кулуарах саммита G20 в Гамбурге, единственным помощником, сопровождающим президента, был тогда государственный секретарь Рекс Тиллерсон вместе с переводчиком из США.

Кроме того, во второй раз собеседники общались около часа на том же саммите без переводчика Трампа.

 "Цель этой встречи действительно состоит в том, чтобы у двух лидеров была возможность сесть и поговорить, а не в контексте какой-то более крупной многосторонней встречи", - заявил советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ не планирует обсуждать с президентом США Дональдом Трампом вопрос аннексированного Крыма, потому что его "нет в повестке дня".

Президент Мексики предложил Трампу план по сокращению миграции В России допустили обмен Сенцова на российских заключенных
Теги публикации: Владимир Путин, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, встреча, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором
На Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан (видео)
"Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь