Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Трамп має намір поговорити з Путіним один на один, - CNN

НовиниПолітика    03.07.2018 - 04:44
Фото: Путін і Трамп (kremlin.ru)
Фото: Путін і Трамп (kremlin.ru)

Зустріч президентів відбудеться 16 липня

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися один на один з президентом Росії Володимиром Путіним, перш ніж дозволити іншим помічникам приєднатися до їх зустрічі. Про це повідомляє CNN.

"Без свідків на зустрічі один на один відсутні які-небудь дані, чи були досягнуті угоди. Путін відомий як цікавий співрозмовник, тому може отримати поступки від Трампа", - йдеться в повідомленні.

На цей раз очікується, що велика делегація помічників візьме участь у розширеній частині саміту Путіна і Трампа для обговорення, яке буде зосереджено на Сирії, ядерній зброї і втручанні у вибори.

Зазначимо, що на першій зустрічі Трумпа і Путіна , в кулуарах саміту G20 в Гамбурзі, єдиним помічником, що супроводжував президента, був тоді державний секретар Рекс Тіллерсон разом з перекладачем з США.

Крім того, вдруге співрозмовники спілкувалися близько години на тому ж саміті без перекладача Трампа.

"Мета цієї зустрічі дійсно полягає в тому, щоб у двох лідерів була можливість сісти і поговорити, а не в контексті якоїсь більш великої багатосторонньої зустрічі", - заявив радник з національної безпеки Джон Болтон.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава РФ не планує обговорювати з президентом США Дональдом Трампом питання анексованого Криму, тому що його "немає в порядку денному".

Президент Мексики запропонував Трампу план скорочення міграції У Росії допустили обмін Сенцова на російських в'язнів
Теги публікації: Володимир Путін, Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, встреча, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся