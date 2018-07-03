Трамп має намір поговорити з Путіним один на один, - CNN

Зустріч президентів відбудеться 16 липня

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися один на один з президентом Росії Володимиром Путіним, перш ніж дозволити іншим помічникам приєднатися до їх зустрічі. Про це повідомляє CNN.

"Без свідків на зустрічі один на один відсутні які-небудь дані, чи були досягнуті угоди. Путін відомий як цікавий співрозмовник, тому може отримати поступки від Трампа", - йдеться в повідомленні.

На цей раз очікується, що велика делегація помічників візьме участь у розширеній частині саміту Путіна і Трампа для обговорення, яке буде зосереджено на Сирії, ядерній зброї і втручанні у вибори.

Зазначимо, що на першій зустрічі Трумпа і Путіна , в кулуарах саміту G20 в Гамбурзі, єдиним помічником, що супроводжував президента, був тоді державний секретар Рекс Тіллерсон разом з перекладачем з США.

Крім того, вдруге співрозмовники спілкувалися близько години на тому ж саміті без перекладача Трампа.

"Мета цієї зустрічі дійсно полягає в тому, щоб у двох лідерів була можливість сісти і поговорити, а не в контексті якоїсь більш великої багатосторонньої зустрічі", - заявив радник з національної безпеки Джон Болтон.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава РФ не планує обговорювати з президентом США Дональдом Трампом питання анексованого Криму, тому що його "немає в порядку денному".