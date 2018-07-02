В РФ заявили, что Путин не будет обсуждать с Трампом вопрос оккупированного Крыма

Вопроса Крыма "нет в повестке дня", заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ не планирует обсуждать с президентом США Дональдом Трампом вопрос аннексированного Крыма, потому что его "нет в повестке дня". Об этом сообщают российские СМИ.

На вопрос журналистов о том, с какими ожиданиями РФ готовится к российско-американскому саммиту, в частности в вопросе оккупированного Крыма.

"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, нет", - ответил Песков.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что в ходе встречи с Путиным в Москве российский президент поднял тему оккупированного Крыма.

"Президент Путин был достаточно откровенен со мной по поводу присоединения Крыма к России. Я ответил, что в этом вопросе нам придется признать наличие разногласий", - сообщил Болтон. По его словам, позиция США остается прежней.