Трамп намерен единолично вводить санкции за вмешательство в выборы

Трамп отреагировал на растущую критику его позиции в отношении вмешательства России в выборы в США

В Белом доме разрабатывается указ, который позволит президенту Соединенных Штатов Америки (США) самостоятельно и без согласования с конгрессом вводить санкции против стран, признанных виновными во вмешательстве в выборы в США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на полученную копию документа.

Как сообщает издание со ссылкой на источник в администрации Белого дома, документ стал реакцией президента и его окружения на растущую критику позиции Трампа в отношении вмешательства России в выборы в США.

Таким образом, указ должен продемонстрировать готовность Трампа к жестким мерам по отношению к странам, вмешивающимся во внешнюю политику США.

Отмечается, что в случае принятия указа, президент будет иметь право наложить санкции на 10 из 30 крупнейших компаний страны, обвиненной во вмешательстве в выборы.

Кроме того, в нем прописываются критерии, по которым признается вмешательство в выборы.

В их число входит, в частности, "распространение дезинформации в интернете".

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках новых санкций против Российской Федерации США могут приостановить дипломатические отношения с этой страной.

Сообщалось, что после введения новых санкций Россия должна будет в течение трех месяцев предоставить гарантии неиспользования химического оружия. Также Россия должна будет согласиться на допуск международных инспекторов. В противном случае в отношении России вступит в силу второй этап санкций, который предусматривает приостановку дипломатических отношений.

Ранее Государственный департамент США принял решение о введении новых санкций против России из-за отравления Скрипалей в Великобритании. Санкции коснутся запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и тех, которые используются в авиационной отрасли.

Отметим, ранее также стало известно, что Еврокомиссия оценит последствия новых санкций США против России для ЕС.