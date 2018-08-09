Трамп має намір одноосібно вводити санкції за втручання у вибори

Трамп відреагував на зростаючу критику його позиції щодо втручання Росії у вибори в США

В Білому домі розробляється указ, який дозволить президенту Сполучених Штатів Америки (США) самостійно і без узгодження з конгресом вводити санкції проти країн, визнаних винними у втручанні у вибори в США. Про це пише The Washington Post з посиланням на отриману копію документа.

Як повідомляє видання з посиланням на джерело в адміністрації Білого дому, документ став реакцією президента і його оточення на зростаючу критику позиції Трампа щодо втручання Росії у вибори в США.

Таким чином, указ повинен продемонструвати готовність Трампа до жорстких заходів по відношенню до країн, які втручаються у зовнішню політику США.

Наголошується, що у разі прийняття указу, президент матиме право накласти санкції на 10 з 30 найбільших компаній країни, яку звинуватили у втручанні у вибори.

Крім того, в ньому прописуються критерії, за якими визнається втручання у вибори.

У їх число входить, зокрема, "поширення дезінформації в інтернеті".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках нових санкцій проти Російської Федерації США можуть припинити дипломатичні відносини з цією країною.

Повідомлялося, що після введення нових санкцій Росія повинна буде протягом трьох місяців надати гарантії невикористання хімічної зброї. Також Росія повинна буде погодитися на допуск міжнародних інспекторів. В іншому випадку відносно Росії набуде чинності другий етап санкцій, який передбачає призупинення дипломатичних відносин.

Раніше Державний департамент США прийняв рішення про введення нових санкцій проти Росії через отруєння Скрипалів у Великобританії. Санкції торкнуться заборони на експорт в країну товарів, які можуть бути пов'язані з національною безпекою. Зокрема, мова йде про електронні пристрої та їх компоненти, в тому числі і тих, які використовуються в авіаційній галузі.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що Єврокомісія оцінить наслідки нових санкцій США проти Росії для ЄС.