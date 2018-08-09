Санкции против России: США могут приостановить дипломатические отношения

Приостановка дипломатических отношений входит во второй этап санкций против России

В рамках новых санкций против Российской Федерации США могут приостановить дипломатические отношения с этой страной. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновника Государственного департамента США.

Сообщается, что после введения новых санкций Россия должна будет в течение трех месяцев предоставить гарантии неиспользования химического оружия. Также Россия должна будет согласиться на допуск международных инспекторов. В противном случае в отношении России вступит в силу второй этап санкций, который предусматривает приостановку дипломатических отношений.

Кроме того, второй этап санкций сводит к минимуму двустороннюю торговлю, а также вводит запрет полетов в США для российских авиакомпаний.

Напомним, ранее Государственный департамент США принял решение о введении новых санкций против России из-за отравления Скрипалей в Великобритании. Санкции коснутся запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и тех, которые используются в авиационной отрасли.

Отметим, ранее также стало известно, что Еврокомиссия оценит последствия новых санкций США против России для ЕС.