Госдеп принял решение о вводе новых санкций против России из-за дела Скрипалей

Санкции против РФ вступят в силу 22 августа 2018 года

Государственный департамент США принял решение о вводе новых санкций против России из-за дела Скрипалей. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что новые санкции против РФ вступят в силу 22 августа 2018 года.

Напомним, в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Правительство Великобритании заявил, что Россия стоит за отравлением Скрипалей, вместе с тем, РФ отрицает какую-либо причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории".

Из-за отравления Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частости участницы Евросоюза, а также США и Канада приняли решение выслать российских дипломатов. В частности, на данный момент к решению Великобритании о выдворении российских дипломатов присоединились 28 стран. Таким образом, на данный момент принято решение о выдворении 147 дипломатов.

Позже было установлено, что к отравлению в городе Солсбери были причастны две группы киллеров из Российской Федерации.