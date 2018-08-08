Госдеп принял решение о вводе новых санкций против России из-за дела Скрипалей

Новости Политика 08.08.2018 - 22:19
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Санкции против РФ вступят в силу 22 августа 2018 года

Государственный департамент США принял решение о вводе новых санкций против России из-за дела Скрипалей. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что новые санкции против РФ вступят в силу 22 августа 2018 года.

Напомним, в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Правительство Великобритании заявил, что Россия стоит за отравлением Скрипалей, вместе с тем, РФ отрицает какую-либо причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории".

Из-за отравления Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частости участницы Евросоюза, а также США и Канада приняли решение выслать российских дипломатов. В частности, на данный момент к решению Великобритании о выдворении российских дипломатов присоединились 28 стран. Таким образом, на данный момент принято решение о выдворении 147 дипломатов.

Позже было установлено, что к отравлению в городе Солсбери были причастны две группы киллеров из Российской Федерации.

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Темы: Санкции против РФ    Теги:  Российская Федерация,  Соединенные Штаты Америки,  Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС