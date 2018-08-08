Еврокомиссия оценит последствия новых санкций США против России для ЕС

В Евросоюзе обратили внимание на внесенный в американский Сенат законопроект с новыми антироссийскими санкцииями

Европейская комиссия намерена оценить последствия для Евросоюза от введения новых санкций против России, предложенных 2 августа американскими сенаторами. Об этом сообщила пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич, передает РБК.

Косьянчич рассказала, что в ЕС "обратили внимание на внесенный в сенат США законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России" и Брюссель приступил к анализу возможных последствий содержащихся в проекте мер для Европейского союза.

Отметим, сенаторы США 2 августа представили новый пакет санкций против России. Законопроект предусматривает как персональные санкции, так и ограничения на инвестиции в энергетику.

В частности законопроект под названием "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKAA) предлагает заблокировать операции российских госбанков с американскими институтами, а также ввести санкции против российского госдолга и повысить эффективность исполнения существующих ограничительных мер, предусмотренных законопроектом "О противостоянии противникам США посредством санкций" (CAATSA).

Напомним, 8 августа Государственный департамент США принял решение о вводе новых санкций против России из-за дела Скрипалей, они вступят в силу 22 августа 2018 года.