Трамп намагався завадити розслідуванню справи про таємні документи

Як стверджують прокурори, Трамп наказав своєму адвокату заявити

олишньому президенту США Дональду Трампу та його соратнику Уолту Науті пред’явлені обвинувачення з 38 пунктів.

Скандал з секретними документами Трампа

У серпні минулого року ФБР виявило в маєтку Трампа Мар-а-Лаго низку документів з грифом "секретно", які він мав здати до Національного архіву. Пізніше Трампу вручили повістку в суд через один з випадків зберігання таких документів.

В червні 2023 року було отримано доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану.

Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування по справі про секретні документи.

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