UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Трамп намагався завадити розслідуванню справи про таємні документи

Фото: Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Колишній президент США Дональд Трамп намагався завадити розслідуванню у справі про секретні документи. Для цього він хотів використати адвоката.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як стверджують прокурори, Трамп наказав своєму адвокату заявити

олишньому президенту США Дональду Трампу та його соратнику Уолту Науті пред’явлені обвинувачення з 38 пунктів.

Скандал з секретними документами Трампа

У серпні минулого року ФБР виявило в маєтку Трампа Мар-а-Лаго низку документів з грифом "секретно", які він мав здати до Національного архіву. Пізніше Трампу вручили повістку в суд через один з випадків зберігання таких документів.

В червні 2023 року було отримано доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану.

Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування по справі про секретні документи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТрампФБРСполучені Штати Америки