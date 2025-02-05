Трамп налякав Bitcoin. Чому падає ціна криптовалют та що буде з цими активами

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Злет і падіння криптовалютного ринку

Після перемоги на президентських виборах в США Дональда Трампа Bitcoin оновив історичний максимум, піднявшись з 68 тисяч доларів 5 листопада до більше ніж 90 тисяч доларів 13 листопада. Психологічну позначку в 100 тисяч доларів Bitcoin перетнув уже в грудні. Усе це сталося завдяки передвиборчим обіцянкам Трампа зробити США світовим лідером у галузі криптоактивів і почати зберігати Bitcoin-резерви.

За два дні до інавгурації Дональд Трамп ще більше здивував спільноту, ставши першим світовим лідером, який запустив власну криптовалюту $TRUMP. А вже через добу про запуск свого мемкоїна $MELANIA оголосила його дружина Меланія. Обидва криптоактиви стрімко зростали до того дня, коли Трамп мав офіційно повернутися в Білий дім.

Ціна токена TRUMP спочатку складала близько 3 доларів за одиницю, але швидко піднялася до 70 доларів всього за кілька днів, досягнувши пікового рівня ринкової капіталізації близько 14 мільярдів доларів. При цьому 80% всього постачання монет контролюється компаніями, пов'язаними з Дональдом Трампом.

Криптовалюта $MELANIA, швидко досягнувши ринкової капіталізації у 2 мільярди доларів, викликала тимчасову волатильність у ціні $TRUMP, яка впала з 75 до 30 доларів, перш ніж стабілізуватися в діапазоні 55–64 доларів.

Однак через те, що Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові жодного разу не згадав Bitcoin або свій токен, ринок криптовалют вперше у 2025 році відчув суттєве падіння. Зокрема, $TRUMP і $MELANIA оновили перший історичний мінімум – 25 і 4 долари за монету відповідно. Наразі вартість $TRUMP складає 18 доларів, а $MELANIA – 1,5 долара. Попри це, за даними керівника відділу продуктів біржі Coinbase Конора Грогана, Трамп міг заробити на своєму токені понад 800 мільйонів доларів.

Нові перспективи Bitcoin

На тлі нових указів Трампа щодо криптовалют ринок почав відновлюватися 23 січня. Він, зокрема, створить президентську робочу групу з ринків цифрових активів. Їй доручено розробити федеральну нормативну базу, що регулює цифрові активи, включаючи стейблкоїни, та оцінити створення стратегічного національного запасу цифрових активів.

Робочу групу очолить голова Білого дому з питань штучного інтелекту та криптовалют Дейвід Сакс. До її складу увійдуть міністр фінансів, голова SEC та інші керівники департаментів, а також провідні експерти в галузі цифрових активів та ринків. Крім цього, син Трампа Ерік обіцяє нульовий податок на приріст капіталу для американської крипти у майбутньому, тоді як іноземні проекти платитимуть 30%.

Водночас виконавчий директор криптовалютної платформи для платіжних систем Ripple Бред Гарлінгхаус заявив, що провів переговори з Трампом про те, щоб XRP (криптовалюта компанії) став стратегічним резервним активом США. Згодом Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) видалила всі судові справи, пов’язані з Ripple. Ці рішення позитивно вплинули на ріст як XRP, так й інших криптовалют.

Криза на ринку та можливий розворот тренду

Проте вже через кілька днів світові ринки впали під натиском головного конкурента ChatGPT – китайської компанії в галузі штучного інтелекту DeepSeek. Через появу нового гравця виникла паніка в технологічному сегменті фондового ринку.

Наприклад, компанія NVIDIA, що виробляє найпотужніші мікрочипи у світі, зазнала найбільшої одноденної втрати в історії, яка сягнула 600 мільярдів доларів від ринкової капіталізації компанії, що призвела до зниження на 1 трильйон доларів у секторі технологій США.

Ринок криптовалют синхронно відреагував на цю новину дуже сильним просіданням. Падіння ціни Bitcoin до 100 тисяч доларів сталося після того, як монета досягла піка у понад 108 тисяч доларів минулого місяця. А на ринку посилилася ведмежі (песимістичні) настрої серед роздрібних та інституційних інвесторів. Ціна Bitcoin є барометром ринкових настроїв і тенденцій. Якщо Bitcoin падає, ринок зазвичай слідує за ним.

Однак уже в лютому ринок опинився під новим ударом через заяву Трампа про введення мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів РБК-Україна, що на ризик торгової війни відреагували не лише фондовий та крипто ринки, але й майже всі валюти, крім американського долара, навіть золото почало знижуватися.

"Укріплення долара зумовлене відтоком капіталу з падаючих фондових ринків та облігацій. Інвестори виводять гроші з ризикованих активів, зокрема з криптовалют. Хоча ціна Bitcoin знижується, він залишається в стабільному коридорі, оскільки Bitcoin-ETF ефективно підтримують ринок, викуповуючи просідання. На відміну від альткоїнів, що можуть падати на 50%, Bitcoin зберігає стабільність, адже це вже сформований бізнес", – підкреслює Шевчишин.

Хоч Bitcoin є найбільш стабільною криптовалютою, він усе одно впав до 92 тисяч доларів. Але завдяки новині про те, що Трамп домовився з Канадою та Мексикою про відкладання 25%-их мит на місяць, Bitcoin зміг повернутися до 99 тисяч доларів.

Ситуація значно гірша для альткоїнів – криптовалют, які є альтернативою Bitcoin та Ethereum. У 2025 році багато інвесторів і аналітиків очікували "альтсезон" — стрімкий ріст усіх альткоїнів. Однак технічний аналітик Алі Мартінес вже заявив, що цього не станеться через величезну кількість альткоїнів на ринку – понад 36 мільйонів, у порівнянні з 3 тисячами у 2017-2018 роках. За його словами, така кількість монет серйозно впливає на ліквідність, що може призвести до відсутності інвестицій у багато альткоїнів, які, в результаті, можуть просто зникнути.

Деякі експерти вже почали висловлювати думку, що крипторинок може повністю змінити тренд з бичачого (зростаючого) на ведмежий (падаючий) протягом року. Економіст Данило Монін у коментарі для РБК-Україна зазначив, що апатія, викликана найбільшим обвалом, може призвести до нового спаду. Однак, за словами експерта, очікувати різких падінь навряд чи варто. Швидше за все, ринок буде переживати повільну стагнацію, поки зовнішні фактори не створять нові підстави для оптимізму.

"Невизначеність висока, і можна лише передбачати різні сценарії. Bitcoin може стабільно триматися, оскільки вже сформовані значні резерви. Якщо ж він впаде на 50%, це стане питанням, яке вплине на глобальну фінансову ситуацію, оскільки криптовалюта стала важливим інструментом в економічній політиці", – зауважує Андрій Шевчишин.

Через останній обвал ринку за один день лише на криптобіржі Bybit могло відбутися ліквідацій депозитів трейдерів на суму 2,1 млрд доларів, повідомив 3 лютого власник біржі Бен Чжоу. За його даними, загальний обсяг ліквідацій на ринку за 24 години оцінюється в 8-10 мільярдів доларів США.