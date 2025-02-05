Трамп напугал Bitcoin. Почему падает цена криптовалют и что будет с этими активами

Содержание:

Взлет и падение криптовалютного рынка

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа Bitcoin обновил исторический максимум, поднявшись с 68 тысяч долларов 5 ноября до более чем 90 тысяч долларов 13 ноября. Психологическую отметку в 100 тысяч долларов Bitcoin пересек уже в декабре. Все это произошло благодаря предвыборным обещаниям Трампа сделать США мировым лидером в области криптоактивов и начать хранить Bitcoin-резервы.

За два дня до инаугурации Дональд Трамп еще больше удивил сообщество, став первым мировым лидером, который запустил собственную криптовалюту $TRUMP. А уже через сутки о запуске своего мемкоина $MELANIA объявила его жена Мелания. Оба криптоактива стремительно росли до того дня, когда Трамп должен был официально вернуться в Белый дом.

Цена токена TRUMP изначально составляла около 3 долларов за единицу, но быстро поднялась до 70 долларов всего за несколько дней, достигнув пикового уровня рыночной капитализации около 14 миллиардов долларов. При этом 80% всей поставки монет контролируется компаниями, связанными с Дональдом Трампом.

Криптовалюта $MELANIA, быстро достигнув рыночной капитализации в 2 миллиарда долларов, вызвала временную волатильность в цене $TRUMP, которая упала с 75 до 30 долларов, прежде чем стабилизироваться в диапазоне 55-64 долларов.

Однако из-за того, что Дональд Трамп в своей инаугурационной речи ни разу не упомянул Bitcoin или свой токен, рынок криптовалют впервые в 2025 году испытал существенное падение. В частности, $TRUMP и $MELANIA обновили первый исторический минимум – 25 и 4 доллара за монету соответственно. Сейчас стоимость $TRUMP составляет 18 долларов, а $MELANIA – 1,5 доллара. Несмотря на это, по данным руководителя отдела продуктов биржи Coinbase Конора Грогана, Трамп мог заработать на своем токене более 800 миллионов долларов.

Новые перспективы Bitcoin

На фоне новых указов Трампа по криптовалютам рынок начал восстанавливаться 23 января. Он, в частности, создаст президентскую рабочую группу по рынкам цифровых активов. Ей поручено разработать федеральную нормативную базу, регулирующую цифровые активы, включая стейблкоины, и оценить создание стратегического национального запаса цифровых активов.

Рабочую группу возглавит глава Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэйвид Сакс. В ее состав войдут министр финансов, глава SEC и другие руководители департаментов, а также ведущие эксперты в области цифровых активов и рынков. Кроме этого, сын Трампа Эрик обещает нулевой налог на прирост капитала для американской крипты в будущем, тогда как иностранные проекты будут платить 30%.

В то же время исполнительный директор криптовалютной платформы для платежных систем Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что провел переговоры с Трампом о том, чтобы XRP (криптовалюта компании) стал стратегическим резервным активом США. Впоследствии Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) удалила все судебные дела, связанные с Ripple. Эти решения положительно повлияли на рост как XRP, так и других криптовалют.

Кризис на рынке и возможный разворот тренда

Однако уже через несколько дней мировые рынки упали под натиском главного конкурента ChatGPT – китайской компании в области искусственного интеллекта DeepSeek. Из-за появления нового игрока возникла паника в технологическом сегменте фондового рынка.

Например, компания NVIDIA, производящая самые мощные микрочипы в мире, понесла крупнейшую однодневную потерю в истории, которая достигла 600 миллиардов долларов от рыночной капитализации компании, что привело к снижению на 1 триллион долларов в секторе технологий США.

Рынок криптовалют синхронно отреагировал на эту новость очень сильным проседанием. Падение цены Bitcoin до 100 тысяч долларов произошло после того, как монета достигла пика в более 108 тысяч долларов в прошлом месяце. А на рынке усилились медвежьи (пессимистические) настроения среди розничных и институциональных инвесторов. Цена Bitcoin является барометром рыночных настроений и тенденций. Если Bitcoin падает, рынок обычно следует за ним.

Однако уже в феврале рынок оказался под новым ударом из-за заявления Трампа о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал РБК-Украина, что на риск торговой войны отреагировали не только фондовый и крипто рынки, но и почти все валюты, кроме американского доллара, даже золото начало снижаться.

"Укрепление доллара обусловлено оттоком капитала с падающих фондовых рынков и облигаций. Инвесторы выводят деньги из рискованных активов, в частности из криптовалют. Хотя цена Bitcoin снижается, он остается в стабильном коридоре, поскольку Bitcoin-ETF эффективно поддерживают рынок, выкупая проседания. В отличие от альткоинов, которые могут падать на 50%, Bitcoin сохраняет стабильность, ведь это уже сформированный бизнес", – подчеркивает Шевчишин.

Хотя Bitcoin является наиболее стабильной криптовалютой, он все равно упал до 92 тысяч долларов. Но благодаря новости о том, что Трамп договорился с Канадой и Мексикой об откладывании 25%-ых пошлин на месяц, Bitcoin смог вернуться до 99 тысяч долларов.

Ситуация значительно хуже для альткоинов – криптовалют, которые являются альтернативой Bitcoin и Ethereum. В 2025 году многие инвесторы и аналитики ожидали "альтсезон" – стремительный рост всех альткоинов. Однако технический аналитик Али Мартинес уже заявил, что этого не произойдет из-за огромного количества альткоинов на рынке – более 36 миллионов, по сравнению с 3 тысячами в 2017-2018 годах. По его словам, такое количество монет серьезно влияет на ликвидность, что может привести к отсутствию инвестиций во многие альткоины, которые, в результате, могут просто исчезнуть.

Некоторые эксперты уже начали высказывать мнение, что крипторынок может полностью сменить тренд с бычьего (растущего) на медвежий (падающий) в течение года. Экономист Даниил Монин в комментарии для РБК-Украина отметил, что апатия, вызванная крупнейшим обвалом, может привести к новому спаду. Однако, по словам эксперта, ожидать резких падений вряд ли стоит. Скорее всего, рынок будет переживать медленную стагнацию, пока внешние факторы не создадут новые основания для оптимизма.

"Неопределенность высока, и можно лишь предсказывать различные сценарии. Bitcoin может стабильно держаться, поскольку уже сформированы значительные резервы. Если же он упадет на 50%, это станет вопросом, который повлияет на глобальную финансовую ситуацию, поскольку криптовалюта стала важным инструментом в экономической политике", – отмечает Андрей Шевчишин.

Из-за последнего обвала рынка за один день только на криптобирже Bybit могло произойти ликвидаций депозитов трейдеров на сумму 2,1 млрд долларов, сообщил 3 февраля владелец биржи Бен Чжоу. По его данным, общий объем ликвидаций на рынке за 24 часа оценивается в 8-10 миллиардов долларов США.