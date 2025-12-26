Трамп наказав ударити по ІДІЛ у Нігерії через насильство над християнами

"Сьогодні ввечері, за моїм наказом як Головнокомандувача, Сполучені Штати завдали потужного та смертоносного удару по терористичному покидьку ІДІЛ на північному заході Нігерії, який переслідував та жорстоко вбивав, головним чином, невинних християн, на рівнях, яких не було багато років, і навіть століть", - ідеться у дописі Трампа.

Африканське командування США (AFRICOM) заявило, що в результаті ударів було знищено кількох "терористів ІДІЛ".

"Смертельні удари проти ІДІЛ демонструють силу наших військових та нашу відданість справі усунення терористичних загроз проти американців вдома та за кордоном", – ідеться у повідомленні.

Трамп згадав свою заяву в листопаді, в якій він погрожував Нігерії військовими силами, якщо країна не вживе заходів для припинення насильства проти християн.

"Я вже раніше попереджав цих терористів, що якщо вони не зупинять різанину християн, то на них очікує пекло, і сьогодні ввечері воно вже було", – написав він.