Трамп наказав ударити по ІДІЛ у Нігерії через насильство над християнами

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати завдали ударів по ІДІЛ у Нігерії, посилаючись на напади на християн у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дональда Трампа в соцмережі Truth Social та видання The Hill.
"Сьогодні ввечері, за моїм наказом як Головнокомандувача, Сполучені Штати завдали потужного та смертоносного удару по терористичному покидьку ІДІЛ на північному заході Нігерії, який переслідував та жорстоко вбивав, головним чином, невинних християн, на рівнях, яких не було багато років, і навіть століть", - ідеться у дописі Трампа.
"Смертельні удари проти ІДІЛ демонструють силу наших військових та нашу відданість справі усунення терористичних загроз проти американців вдома та за кордоном", – ідеться у повідомленні.
Трамп згадав свою заяву в листопаді, в якій він погрожував Нігерії військовими силами, якщо країна не вживе заходів для припинення насильства проти християн.
"Я вже раніше попереджав цих терористів, що якщо вони не зупинять різанину християн, то на них очікує пекло, і сьогодні ввечері воно вже було", – написав він.
Як писало РБК-Україна, першого листопада Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть здійснити військове вторгнення в Нігерію. Якщо це станеться, то атака буде "швидкою і жорстокою".
За словами Трампа, якщо уряд Нігерії "продовжить допускати вбивства християн", тоді США негайно припинять допомогу і підтримку, також можуть зробити й інші кроки.
Днем раніше американський лідер сказав, що християнство в Нігерії перебуває під загрозою. З цієї причини США вважають її "країною, що викликає особливу стурбованість".
Згідно з його постом, у Нігерії вбили 3100 християн, тому необхідно терміново щось зробити.
Зазначимо, що християни в Нігерії стикаються з однією з наймасштабніших хвиль переслідувань у світі. За даними Європарламенту, у період з 2019 по 2023 роки майже 17 тисяч християн було вбито в цілеспрямованих нападах, а в 2025 понад 7 тисяч втратили життя за перші сім місяців.