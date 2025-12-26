Трамп приказал ударить по ИГИЛ в Нигерии из-за насилия над христианами

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты нанесли удары по ИГИЛ в Нигерии, ссылаясь на нападения на христиан в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social и издание The Hill.
"Сегодня вечером, по моему приказу как Главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный и смертоносный удар по террористическому отбросу ИГИЛ на северо-западе Нигерии, который преследовал и жестоко убивал, главным образом, невинных христиан, на уровнях, которых не было много лет, и даже веков", - говорится в заметке Трампа.
"Смертельные удары против ИГИЛ демонстрируют силу наших военных и нашу преданность делу устранения террористических угроз против американцев дома и за рубежом", - говорится в сообщении.
Трамп вспомнил свое заявление в ноябре, в котором он угрожал Нигерии военными силами, если страна не примет меры для прекращения насилия против христиан.
"Я уже ранее предупреждал этих террористов, что если они не остановят резню христиан, то их ожидает ад, и сегодня вечером он уже был", - написал он.
Как писало РБК-Украина, первого ноября Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут осуществить военное вторжение в Нигерию. Если это произойдет, то атака будет "быстрой и жестокой".
По словам Трампа, если правительство Нигерии "продолжит допускать убийства христиан", тогда США немедленно прекратят помощь и поддержку, также могут предпринять и другие шаги.
Днем ранее американский лидер сказал, что христианство в Нигерии находится под угрозой. По этой причине США считают ее "страной, вызывающей особую обеспокоенность".
Согласно его посту, в Нигерии убили 3100 христиан, поэтому необходимо срочно что-то сделать.
Отметим, что христиане в Нигерии сталкиваются с одной из самых масштабных волн преследований в мире. По данным Европарламента, в период с 2019 по 2023 годы почти 17 тысяч христиан были убиты в целенаправленных нападениях, а в 2025 более 7 тысяч потеряли жизни за первые семь месяцев.