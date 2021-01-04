Трамп наградил конгрессмена, защищавшего его в "российском деле"

Фото: Девин Нуньес (vanityfair.com)

Действующий президент США Дональд Трамп наградил конгрессмена Девина Нуньеса, который расследовал действия демократов против штаба Трампа в ходе "российского дела". Он в 2016-2019 годах возглавлял комитета Палаты представителей по разведке.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Нуньеса неоднократно становился на сторону президента Дональда Трампа в "российском деле" о вмешательстве России в выборы главы государства в 2016 году.

"Президент Дональд Трамп вручит президентскую медаль свободы Девину Нуньесу. Эта престижная награда является высшей гражданской наградой страны, которая присуждается президентом лицам за особо достойный вклад в безопасность или национальные интересы Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в ходе "российского дела" Нуньес подвергался большому личному риску, но не переставал "отстаивать правду".

"У него хватило мужества противостоять СМИ, ФБР, разведывательному сообществу, Демократической партии, иностранным шпионам", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, указали в Белом доме, Нуньес в 2017 году "раскрыл преступление века", начав расследование "неправомерных действий" администрации президента США Барака Обамы.

Медаль свободы была учреждена по решению президента Гарри Трумэна в 1945 году для награждения лиц, отличившихся в ходе боевых действий. В 1963 году президент Джон Кеннеди изменил статут награды: ее стали присуждать в мирное время за "выдающийся вклад в дело обеспечения безопасности или национальных интересов США, всеобщего мира, культурные или иные важные общественные или частные начинания".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп помиловал 26 человек, в том числе бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна. Они были осуждены в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

Кроме того, Дональд Трамп намерен помиловать ряд лиц до окончания срока пребывания на посту главы государства. Некоторые советники президента США считали, что он может заранее пощадить и себя самого. Трамп уже подписал решение о помиловании в отношении нескольких лиц, в том числе и своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.