Трамп надеется, что Ким Чен Ын проведет ядерное разоружение

Президент США Дональд Трамп надеется, что Северная Корея (КНДР) проведет денуклеаризацию (ядерное разоружение - ред.). Об этом сообщает Reuters.

Трамп, во время визита на саммит НАТО в Лондон, назвал лидера КНДР Ким Чен Ына человеком-ракетой из-за проведения частых запусков ракет Северной Кореей.

"Ким любит посылать ракеты, не так ли? Вот почему я называю его человеком-ракетой", - сказал Трамп, добавив, что надеется на то, что северокорейский лидер проведет денуклеаризацию корейского полуострова.

Также Трамп заявил о необходимости переговоров между США, Южной Кореей и Японией. Президент США хочет дополнительных обязательств в обмен на размещение американских военных в Южной Корее. В прошлом году Южная Корея согласилась платить около 500 млн долларов в год за защиту со стороны американских военных.

Напомним, РБК-Украина писало, что на прошлой неделе, 28 ноября, КНДР провел запуск ракет в сторону Японии. Было произведено запуск двух баллистических ракет, ни одна из которых не достигла японской экономической зоны. В Японии назвали запуск ракет Северной Кореей международной угрозой. В Госдепартаменте США заявили, что следят за ситуацией и тесно консультируются с Южной Кореей и Японией.

Ранее представители Северной Кореи заявили, что не заинтересованы в "бессмысленных" переговорах с США и призвали положить конец так называемой "политике враждебности", если Америка хочет диалога.