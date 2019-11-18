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В КНДР заявили, что больше не ведут переговоров с США

Новости » В мире     18.11.2019 - 13:33
В КНДР заявили, что больше не ведут переговоров с США
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (whitehouse.gov)

В Северной Кореи назвали переговоры бессмысленными

В понедельник, 18 ноября, представители Северной Кореи, что не заинтересованы в "бессмысленных" переговорах с США и призвали положить конец так называемой "политике враждебности", если Америка хочет диалога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Сообщается, что северекорейский лидер Ким Чен Ын в своем заявлении, переданном государственному агентству KCNA сказал, что видел сообщение Трампа от 17 ноября в Twitter, сигнализирующее об очередной встрече, но добавил, что мало что улучшилось, несмотря на три встречи между двумя лидерами с июня прошлого года.

"Мы больше не заинтересованы в таких переговорах, которые ничего не приносят нам... Поскольку мы не получаем ничего взамен, мы больше не будем дарить президенту США то, чем он может похвастаться, но получим компенсацию за те успехи, которыми президент Трамп гордится", - сказал он.

Напомним, Трамп и Ким впервые встретились на саммите в Сингапуре в июне прошлого года, чтобы продвинуть переговоры, которые, как надеются в США, приведут к ликвидации ядерного оружия Северной Кореи.

Переговоры також не достигли прогресса после второй встречи, которая состоялась во Вьетнаме в феврале, хотя оба лидера договорились в июне на третьем совещании возобновить переговоры.

В апреле Ким установил для Соединенных Штатов крайний срок на конец года, однако позже Северная Корея отказалась от переговоров в декабре.

Напомним, ранее США и Южная Корея отложили проведение совместных военных учений, запланированных в ноябре, из-за недовольства со стороны Северной Кореи.

США и Южная Корея отложили военные учения из-за КНДР КНДР призвали США отказаться от учений в Южной Корее
Новости Украины Северная КореяСоединенные Штаты Америки
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