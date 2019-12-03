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Трамп сподівається, що Кім Чен Ин проведе ядерне роззброєння

Новини » В світі     03.12.2019 - 15:02
Трамп сподівається, що Кім Чен Ин проведе ядерне роззброєння
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (whitehouse.gov)

Ядерні переговори США і КНДР - Трамп сподівається на денуклеаризацію

Президент США Дональд Трамп сподівається, що Північна Корея (КНДР) проведе денуклеаризацію (ядерне роззброєння - ред.). Про це повідомляє Reuters.

Трамп, під час візиту на саміт НАТО в Лондон, назвав лідера КНДР Кім Чен Ина людиною-ракетою через проведення частих запусків ракет Північною Кореєю.

"Кім любить посилати ракети, чи не так? Ось чому я називаю його людиною-ракетою", - сказав Трамп, додавши, що сподівається на те, що північнокорейський лідер проведе денуклеаризацію корейського півострова.

Також Трамп заявив про необхідність переговорів між США, Південної Кореєю і Японією. Президент США хоче додаткових зобов'язань в обмін на розміщення американських військових в Південній Кореї. У минулому році Південна Корея погодилася платити близько 500 млн доларів на рік за захист з боку американських військових.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що минулого тижня, 28 листопада, КНДР провела запуск ракет у бік Японії. Було здійснено запуск двох балістичних ракет, ні одна з яких не досягла японської економічної зони. В Японії назвали запуск ракет Північною Кореєю міжнародної загрозою. Держдепартаменті США заявили, що стежать за ситуацією і тісно консультуються з Південною Кореєю і Японією.

Раніше представники Північної Кореї заявили, що не зацікавлені в "безглуздих" переговорах з США і закликали покласти край так званій "політиці ворожості", якщо Америка хоче діалогу.

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