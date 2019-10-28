Трамп надеется на досрочное подписание торгового соглашения с Китаем

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Подписание сделки планировалось на 16-17 ноября

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на подписание значительной части торговой сделки с Китаем раньше срока. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, досрочно может быть подписана часть соглашения с Китаем, которая должна была быть подписана 16-17 ноября. Эта сделка будет включать в себя защиту интеллектуальной собственности.

"Вероятно, мы планируем досрочно подписать очень большую часть китайского соглашения, мы назовем его "Фаза 1", это очень большая часть", - сказал Трамп.

Напомним, ранее в Офисе торгового представительства США заявили, что переговоры с Китаем относительно торговой сделки близки к завершению. Тогда сообщалось, что в ближайшее время стороны должны провести очередную встречу относительно сделки.

Также сообщалось, что заключение торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем планировалось на 16-17 ноября во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. При этом в США не исключают отсрочку подписания соглашения. Америка планирует подписать сделку тогда, когда она будет устраивать американское правительство.