ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп надеется на досрочное подписание торгового соглашения с Китаем

Новости » В мире    28.10.2019 - 15:44
Трамп надеется на досрочное подписание торгового соглашения с Китаем
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Подписание сделки планировалось на 16-17 ноября

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на подписание значительной части торговой сделки с Китаем раньше срока. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, досрочно может быть подписана часть соглашения с Китаем, которая должна была быть подписана 16-17 ноября. Эта сделка будет включать в себя защиту интеллектуальной собственности.

"Вероятно, мы планируем досрочно подписать очень большую часть китайского соглашения, мы назовем его "Фаза 1", это очень большая часть", - сказал Трамп.

Напомним, ранее в Офисе торгового представительства США заявили, что переговоры с Китаем относительно торговой сделки близки к завершению. Тогда сообщалось, что в ближайшее время стороны должны провести очередную встречу относительно сделки.

Также сообщалось, что заключение торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем планировалось на 16-17 ноября во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. При этом в США не исключают отсрочку подписания соглашения. Америка планирует подписать сделку тогда, когда она будет устраивать американское правительство.

Глава Минфина США заявил о расширении санкций против Ирана Сотрудник Госдепа по Украине дал показания в Конгрессе
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайторговля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь