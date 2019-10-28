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Трамп сподівається на дострокове підписання торгової угоди з Китаєм

Новини » В світі    28.10.2019 - 15:44
Трамп сподівається на дострокове підписання торгової угоди з Китаєм
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Підписання угоди планувалося на 16-17 листопада

Президент США Дональд Трамп розраховує на підписання значної частини торговельної угоди з Китаєм раніше терміну. Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, достроково може бути підписана частину угоди з Китаєм, яка повинна була бути підписана 16-17 листопада. Ця угода буде включати в себе захист інтелектуальної власності.

"Мабуть, ми плануємо достроково підписати дуже велику частину китайської угоди, ми назвемо його "Фаза 1", це дуже велика частина", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше в Офісі торгового представництва США заявили, що переговори з Китаєм щодо торговельної угоди близькі до завершення. Тоді повідомлялося, що найближчим часом сторони повинні провести чергову зустріч щодо угоди.

Також повідомлялося, що укладення торгової угоди між Сполученими Штатами та Китаєм планувалося на 16-17 листопада під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. При цьому в США не виключають відтермінування підписання угоди. Америка планує підписати угоду тоді, коли вона буде влаштовувати американський уряд.

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