Трамп рассчитывает подписать торговое соглашение с Китаем в ноябре

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Это может случится на саммите 16-17 ноября

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о торговле между США и Китаем скорее всего будет подписано на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Чили 16-17 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп отметил, что США очень хорошо работают с Китаем. Поэтому он рассчитывает на подписание соглашения на саммите в середине ноября, где он встретится с президентом Си Цзиньпином.

"Думаю, что это будет достаточно легко подписано, надеюсь, что на саммите в Чили, где будем мы оба - я и президент Си (Цзиньпин)", - сказал американский лидер.

Белый дом сообщил, что Китай согласился ежегодно закупать американских сельскохозяйственных товаров на сумму 50 млрд долларов в рамках так называемой первой фазы сделки.

Ранее Трамп заявлял, что США и Китай достигли существенного прогресса в обсуждении первой фазы торгового соглашения.

РБК-Украина писало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключить с Китаем ранее обговоренное валютное соглашение.