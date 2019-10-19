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Трамп рассчитывает подписать торговое соглашение с Китаем в ноябре

Новости » Политика    19.10.2019 - 06:14
Трамп рассчитывает подписать торговое соглашение с Китаем в ноябре
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Это может случится на саммите 16-17 ноября

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о торговле между США и Китаем скорее всего будет подписано на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Чили 16-17 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп отметил, что США очень хорошо работают с Китаем. Поэтому он рассчитывает на подписание соглашения на саммите в середине ноября, где он встретится с президентом Си Цзиньпином.

"Думаю, что это будет достаточно легко подписано, надеюсь, что на саммите в Чили, где будем мы оба - я и президент Си (Цзиньпин)", - сказал американский лидер.

Белый дом сообщил, что Китай согласился ежегодно закупать американских сельскохозяйственных товаров на сумму 50 млрд долларов в рамках так называемой первой фазы сделки.

Ранее Трамп заявлял, что США и Китай достигли существенного прогресса в обсуждении первой фазы торгового соглашения.

РБК-Украина писало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключить с Китаем ранее обговоренное валютное соглашение.

Следующий саммит G7 состоится на принадлежащем Трампу курорте близ Майами Байден считает, что переизбрание Трампа развалит НАТО
Новости Украины КитайторговляДональд Трамп
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