США и Китай близки к завершению первой фазы торговой сделки

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В ближайшее время сторону проведут очередную встречу относительно торговой сделки

США и Китай близки к завершению первой фазы торгового соглашения. Об этом сообщили в Офисе торгового представительства США, передает Reuters.

Соответствующее заявление представителям США было сделано после телефонных переговоров с китайской стороной 25 октября. При этом Офис торгового представительства США не предоставил подробных сведений о направлениях деятельности.

"Они продвинулись по конкретным вопросам, и обе стороны близки к завершению некоторых разделов соглашения. Обсуждения будут продолжаться непрерывно на уровне заместителей, и в ближайшее время руководителям будет предложен еще одна встреча", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в первую фазу торгового соглашения между США и Китаем будет включена защита интеллектуальной собственности.

Также РБК-Украина сообщало, что торговая сделка между Соединенными Штатами и Китаем может быть подписана 16-17 ноября во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. При этом в США не исключают отсрочку подписания соглашения. Америка планирует подписать сделку тогда, когда она будет устраивать американское правительство.