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В США не исключили отсрочку торговой сделки с Китаем

Новости » В мире    21.10.2019 - 16:57
В США не исключили отсрочку торговой сделки с Китаем
Коллаж РБК-Украина

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что сделка может быть подписана 16-17 ноября

Торговое соглашение между США и Китаем не обязательно будет подписано во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре. Об этом сообщил министр торговли США Уилбур Росс, передает Reuters.

По его словам, сделка будет подписана тогда, когда будет устраивать американское правительство.

"Это должна быть правильная сделка, и она не должна (обязательно - ред.) быть в ноябре. Качество сделки важнее точных сроков ее заключения", - сообщил Росс.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка между Америкой и Китаем может быть подписана 16-17 ноября во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Как сообщил Трамп, США очень хорошо работают с Китаем.

Также РБК-Украина сообщало, что США и Китай достигли существенного прогресса в обсуждении первой фазы торгового соглашения. По словам Трампа, Вашингтон и Пекин близки к окончанию торговой войны. Чтобы финализировать договоренности странам необходимо до пяти недель. Договоренности между США и Китаем достигнуты в вопросах об интеллектуальной собственности, финансовых услугах и крупных закупках продовольственных товаров.

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