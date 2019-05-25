Трамп начал визит в Японию

В первый день своего государственного визита в Японию президент США Дональд Трамп в посольстве США встретился с японскими бизнесменами. Об этом Трамп сообщает в Twitter.

Трамп начал многодневный государственный визит в Японию. Он стал первым зарубежным лидером, который приехал в страну после того, как 1 мая император Нарухито взошел на престол.

"После прибытия в Токио, президент Дональд Трамп разговаривал с японскими бизнес-лидерами в посольстве США в Японии", - говорится в сообщении.

Во время пресс-конференции Трампа и японского премьер-министра Синдзо Абэ, которая запланирована на понедельник, 27 мая, будут объявлены "несколько очень интересных заявлений, касающихся всего спектра отношений" между Штатами и Японией.

27 мая Трамп посетит государственный банкет, устроенный в его честь новым императором Нарухито, сыграет в гольф с премьер-министром Абэ и посетит чемпионат по сумо. Планируется, что президент США вручит победителю чемпионата "Кубок Трампа".

Синдзо Абэ планирует убедить Трампа в том, что следующий саммит "Большой двадцатки" нужно будет провести в японской Осаке. Кроме того, премьер Японии собирается убедить президента США в необходимости участия в саммите "Большой семерки", который состоится летом во Франции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Белом доме заявил, что не исключает заключения нового торгового соглашения между странами еще до его визита в Токио в мае.