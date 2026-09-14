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Трамп набрехав? У Конгресі заявили, що для виплат 5000 доларів потрібно буде їх схвалення

03:55 14.09.2026 Пн
1 хв
Що сказали у Конгресі про те, що потрібно для здійснення виплати?
aimg Едуард Ткач
Трамп набрехав? У Конгресі заявили, що для виплат 5000 доларів потрібно буде їх схвалення Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція президента Дональда Трампа про виплату дорослим громадянам США дивідендів у розмірі 5000 доларів вимагатиме схвалення Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як пише видання, Трамп та його високопосадовці стверджують, що можуть відправити чеки на виплати без участі Конгресу. Причому це навіть попри те, що їхня вартість може перевищити 1,3 трлн доларів.

Однак Джонсон в інтерв'ю для CNN та NBC News говорить протилежне.

"Йому буде потрібно втручання Конгресу... Я гарантую, що Конгрес пропрацює це питання і досягне консенсусу, як і щодо усіх інших питань", - заявив речник Палати представників.

Що передувало

Нагадаємо, що на з'їзді Республіканської партії в Далласі минулого тижня Трамп пообіцяв кожному повнолітньому американцю виплатити 5000 доларів, якщо після проміжних виборів у листопаді республіканці збережуть контроль над Палатою представників та Сенатом.

Незабаром глава Білого дому заявив, що на його думку, виплати будуть здійснені без необхідності схвалювати це рішення через Конгрес .

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