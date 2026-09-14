Трамп набрехав? У Конгресі заявили, що для виплат 5000 доларів потрібно буде їх схвалення

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція президента Дональда Трампа про виплату дорослим громадянам США дивідендів у розмірі 5000 доларів вимагатиме схвалення Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як пише видання, Трамп та його високопосадовці стверджують, що можуть відправити чеки на виплати без участі Конгресу. Причому це навіть попри те, що їхня вартість може перевищити 1,3 трлн доларів.

Однак Джонсон в інтерв'ю для CNN та NBC News говорить протилежне.

"Йому буде потрібно втручання Конгресу... Я гарантую, що Конгрес пропрацює це питання і досягне консенсусу, як і щодо усіх інших питань", - заявив речник Палати представників.