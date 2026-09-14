Трамп наврал? В Конгрессе заявили, что для выплат 5000 долларов нужно будет их одобрение

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что предложение президента Дональда Трампа о выплате взрослые гражданам США дивидендов в размере 5000 долларов потребует одобрения Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как пишет издание, Трамп и его высокопоставленные чиновники утверждают, что могут отправить чеки на выплаты без участия Конгресса. Причем это даже несмотря на то, что их стоимость может превысить 1,3 трлн долларов.

Однако Джонсон в интервью для CNN и NBC News говорит обратное.

"Ему потребуется вмешательство Конгресса... Я гарантирую, что Конгресс проработает этот вопрос и достигнет консенсуса, как и по всем остальным вопросам", - заявил спикер Палаты представителей.