Трамп пообіцяв 5000 доларів кожному американцю за перемогу республіканців на виборах
Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити кожному повнолітньому американцю по 5 тисяч доларів, якщо Республіканська партія збереже контроль над Конгресом після проміжних виборів у листопаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами американського президента, виплату назвуть "дивідендом Трампа". Він представив її як своєрідну винагороду громадянам за економічні успіхи США.
"Якщо республіканці переможуть, ви переможете разом із нами й отримаєте 5 тисяч доларів", - сказав Трамп.
Водночас наразі залишається незрозумілим, як саме можуть здійснюватися такі виплати та чи буде їхнє запровадження законним. Для реалізації пропозиції, ймовірно, знадобиться рішення Конгресу.
Видання наголошує: у США проживає близько 270 млн повнолітніх громадян. Тому потенційна вартість такої програми може становити близько 1,35 трлн доларів.
Трамп також заявив, що гроші мають витрачатися саме у США.
Reuters нагадує, що президент США демонструє все більш низьке схвалення американцями. Багато хто розлючений на нього через невирішені економічні та внутрішні проблеми, тоді як фокус Трампа зосереджений на війні в Ірані та інших міжнародних питаннях.
Нагадаємо, в Білому домі почали готуватися до того, що Республіканська партія на осінніх проміжних виборах до Конгресу США зазнає поразки.
Вибори до Конгресу в США пройдуть у вівторок, 3 листопада.