Трамп пообіцяв 5000 доларів кожному американцю за перемогу республіканців на виборах

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити кожному повнолітньому американцю по 5 тисяч доларів, якщо Республіканська партія збереже контроль над Конгресом після проміжних виборів у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами американського президента, виплату назвуть "дивідендом Трампа". Він представив її як своєрідну винагороду громадянам за економічні успіхи США.

"Якщо республіканці переможуть, ви переможете разом із нами й отримаєте 5 тисяч доларів", - сказав Трамп.

Водночас наразі залишається незрозумілим, як саме можуть здійснюватися такі виплати та чи буде їхнє запровадження законним. Для реалізації пропозиції, ймовірно, знадобиться рішення Конгресу.

Видання наголошує: у США проживає близько 270 млн повнолітніх громадян. Тому потенційна вартість такої програми може становити близько 1,35 трлн доларів.

Трамп також заявив, що гроші мають витрачатися саме у США.

Reuters нагадує, що президент США демонструє все більш низьке схвалення американцями. Багато хто розлючений на нього через невирішені економічні та внутрішні проблеми, тоді як фокус Трампа зосереджений на війні в Ірані та інших міжнародних питаннях.