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Трамп пообіцяв 5000 доларів кожному американцю за перемогу республіканців на виборах

08:26 10.09.2026 Чт
1 хв
На виплати громадянам США Трампу доведеться витратити більше трильйона доларів
aimg Юлія Маловічко
Трамп пообіцяв 5000 доларів кожному американцю за перемогу республіканців на виборах Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити кожному повнолітньому американцю по 5 тисяч доларів, якщо Республіканська партія збереже контроль над Конгресом після проміжних виборів у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами американського президента, виплату назвуть "дивідендом Трампа". Він представив її як своєрідну винагороду громадянам за економічні успіхи США.

"Якщо республіканці переможуть, ви переможете разом із нами й отримаєте 5 тисяч доларів", - сказав Трамп.

Водночас наразі залишається незрозумілим, як саме можуть здійснюватися такі виплати та чи буде їхнє запровадження законним. Для реалізації пропозиції, ймовірно, знадобиться рішення Конгресу.

Видання наголошує: у США проживає близько 270 млн повнолітніх громадян. Тому потенційна вартість такої програми може становити близько 1,35 трлн доларів.

Трамп також заявив, що гроші мають витрачатися саме у США.

Reuters нагадує, що президент США демонструє все більш низьке схвалення американцями. Багато хто розлючений на нього через невирішені економічні та внутрішні проблеми, тоді як фокус Трампа зосереджений на війні в Ірані та інших міжнародних питаннях.

Нагадаємо, в Білому домі почали готуватися до того, що Республіканська партія на осінніх проміжних виборах до Конгресу США зазнає поразки.

Вибори до Конгресу в США пройдуть у вівторок, 3 листопада.

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