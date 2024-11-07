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Трамп про можливі контакти з Путіним: думаю, ми поговоримо

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах у США, допустив розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Коли саме - поки що невідомо.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Трампа наводить NBC News.

Трамп розповів, що він поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому деталі переговорів він не розкрив.

Водночас американський політик зазначив, що він поки що не спілкувався з главою Кремля Путіним.

"Я думаю, ми поговоримо", - уточнив Трамп.

До речі, сьогодні Путін також заявляв про готовність до "дискусій" з Трампом.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Варто зауважити, що поки що складно передбачити, що яку позицію Трамп займе щодо питання війни Росії проти України після інавгурації.

На початку вересня він запевняв, що якщо стане президентом, "у ту ж ніч" зателефонує президентові України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну і "буде укладено угоду протягом 24 годин".

Також у вересні Трамп зустрівся із Зеленським. На зустрічі глава української держави презентував йому свій план перемоги.

За підсумками переговорів американський політик запевнив, що "хоче справедливої угоди для всіх".

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДональд Трамп