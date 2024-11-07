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Путін заявив, що готовий до "дискусій" з Трампом

Четвер 07 листопада 2024 21:26
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Путін заявив, що готовий до "дискусій" з Трампом Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін допустив можливість переговорів з Дональдом Трампом, який переміг на виборах у США. Але сам він йому поки що не дзвонить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови Кремля на дискусіонному клубі "Валдай".

Диктатор розповів, що "не вважає негожим" зателефонувати Трампу. Але він цього не робить нібито тому, що "керівники західних держав раптом припинили йому дзвонити".

На цьому тлі у Путіна уточнили, чи він готовий "повести дискусії з Трампом".

"Готові", - відповів глава Кремля.

Неоднозначні заяви Трампа

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово повторював, що російський диктатор Володимир Путін є його другом. Також американський політик розповідав про "хороші стосунки" з главою Кремля.

Але нещодавно Трамп стверджував, що він погрожував Путіну вдарити по центру Москви, якщо Росія почне повномасштабну війну проти України.

Водночас сам глава Кремля, коментуючи таку заяву, зазначав, що він нібито "не згадує" подібних загроз.

При цьому ЗМІ повідомляли, що Путін вже нібито привітав Трампа з перемогою на президентських виборах.

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Володимир Путін Дональд Трамп
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