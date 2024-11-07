Трамп о возможных контактах с Путиным: думаю, мы поговорим

Трамп рассказал, что он поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом деталей переговоров он не раскрыл.

В то же время американский политик отметил, что он пока не общался с главой Кремля Путиным.

"Я думаю, мы поговорим", - уточнил Трамп.

К слову, сегодня Путин также заявлял о готовности к "дискуссиям" с Трампом.