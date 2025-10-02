Трамп може зустрітись з Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні, - Nikkei

Зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Нагадаємо, що у перший президентський термін Дональд Трамп тричі зустрічався з Кім Чен Ином: у Сінгапурі 2019 року, а потім у Ханої та селі Пханмунджом на міжкорейському кордоні того ж року.

Однак, тоді досягти істотного прогресу в стримуванні ядерної програми Північної Кореї на вдалося. У березні цього року Трамп визнав, що КНДР є "ядерною державою".

За інформацією Axios, адміністрація американського президента обговорює варіанти поновлення діалогу з КНДР. Сам Дональд Трамп говорив, що "якоїсь миті" зустрінеться з північнокорейським лідером. У вересні Кім Чен Ин допустив контакти з американською стороною, якщо США "відмовляться від абсурдної одержимості денуклеаризацією" КНДР.