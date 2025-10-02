RU

Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, - Nikkei

Фото: Трамп и Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп может встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

По данным издания, перед этим американский президент посетит Малайзию, Японию и Южную Корею. В малазийской столице Куала-Лампур Трамп встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы обсудить проблему с закупками российской нефти.

В Токио президент США встретится с новым премьером Японии, которого выберут в ближайшее время. В Южной Корее также возможна его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

 

Встречи Трампа и Ким Чен Ына

Напомним, что в первый президентский срок Дональд Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном: в Сингапуре в 2019 году, а затем в Ханое и деревне Пханмунджом на межкорейской границе в том же году.

Однако, тогда достичь существенного прогресса в сдерживании ядерной программы Северной Кореи на удалось. В марте этого года Трамп признал, что КНДР является "ядерной державой".

По информации Axios, администрация американского президента обсуждает варианты возобновления диалога с КНДР. Сам Дональд Трамп говорил, что "в какой-то момент" встретится с северокорейским лидером. В сентябре Ким Чен Ын допустил контакты с американской стороной, если США "откажутся от абсурдной одержимости денуклеаризацией" КНДР.

Дональд ТрампКим Чен Ын