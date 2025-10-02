Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, - Nikkei

Встречи Трампа и Ким Чен Ына

Напомним, что в первый президентский срок Дональд Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном: в Сингапуре в 2019 году, а затем в Ханое и деревне Пханмунджом на межкорейской границе в том же году.

Однако, тогда достичь существенного прогресса в сдерживании ядерной программы Северной Кореи на удалось. В марте этого года Трамп признал, что КНДР является "ядерной державой".

По информации Axios, администрация американского президента обсуждает варианты возобновления диалога с КНДР. Сам Дональд Трамп говорил, что "в какой-то момент" встретится с северокорейским лидером. В сентябре Ким Чен Ын допустил контакты с американской стороной, если США "откажутся от абсурдной одержимости денуклеаризацией" КНДР.