"Немає іншого вибору": Трамп вважає, що Зеленський погодиться на мирний план США, - Times

Президент США Дональд Трамп може обговорити з українським колегою Володимиром Зеленським у Римі мирний план Вашингтона щодо припинення війни з РФ. Він вважає, що в українського лідера "немає іншого вибору", як погодитися на пропозиції Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на The Times .

Як розповіло джерело західного видання, близьке до спеціального представника президента США Стіва Віткоффа, Трамп вважає, що у Зеленського "насправді немає іншого вибору", окрім як прийняти цю пропозицію.

Також зазначається, що американський лідер погрожує вийти із мирного процесу, якщо угода не буде погоджена.

Як повідомляється, пропозиція США, яку Віткофф представив Москві та Києву, включає формальне визнання США контролю Росії над Кримом, і фактичне визнання контролю Росії над районами південної та східної України.

Європейська та українська пропозиції ставлять обговорення контролю над територією в залежність від переговорів, які відбудуться після припинення вогню.

"Трамп вважає, що ця територія вже захоплена і не повернеться назад", - повідомило джерело, близьке до Віткоффа.

США вважають, що якщо Україна відкине угоду, війна триватиме місяцями, а можливо, і роками, а Київ залежатиме від Європи у фінансуванні та озброєнні, сказав співрозмовник The Times.

"Припинення фінансування (США) насправді матиме такий же вплив, як і припинення постачання зброї, тому що Україна використовує ці гроші, щоб купувати більше зброї в інших союзників", - додало джерело.