"Нет другого выбора": Трамп считает, что Зеленский согласится на мирный план США, - Times

Президент США Дональд Трамп может обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Риме мирный план Вашингтона по прекращению войны с РФ. Он считает, что у украинского лидера "нет иного выбора", как согласиться с предложениями Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Times .

Как рассказал источник западного издания, близкий к специальному представителю президента США Стиву Уиткоффу, Трамп считает, что у Зеленского "на самом деле нет другого выбора", кроме как принять это предложение.

Также отмечается, что американский лидер угрожает выйти из мирного процесса, если соглашение не будет согласовано.

Как сообщается, предложение США, которое Уиткофф представил Москве и Киеву, включает формальное признание США контроля России над Крымом, и фактическое признание контроля России над районами южной и восточной Украины.

Европейское и украинское предложения ставят обсуждение контроля над территорией в зависимость от переговоров, которые состоятся после прекращения огня.

"Трамп считает, что эта территория уже захвачена и не вернется обратно", - сообщил источник, близкий к Уиткоффу.

США считают, что если Украина отвергнет соглашение, война продлится месяцами, а возможно, и годами, а Киев будет зависеть от Европы в финансировании и вооружении, сказал собеседник The Times.

"Прекращение финансирования (США) на самом деле будет иметь такое же влияние, как и прекращение поставок оружия, потому что Украина использует эти деньги, чтобы покупать больше оружия у других союзников", - добавил источник.