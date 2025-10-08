Трамп може знову зацікавитися Гренландією: Данія попередила про ризики

Копенгаген вважає, що американський президент незабаром може знову проявити інтерес до приєднання острова до США.

Про це під час виступу у парламенті країни заявила прем’єрка Данії.

Вона зазначила, що Трамп останнім часом не висловлював публічно плани щодо Гренландії, проте цей "перепочинок" є лише тимчасовим.

"Зараз це здається далеким. Можливо, є відчуття, що ми можемо зітхнути з полегшенням. Я вважаю, що ми не можемо", - сказала Фредеріксен.

За словами прем’єрки, 60 тисяч жителів Гренландії досі живуть у страху перед потенційним американським захопленням.

"Уявіть, як це - жити в одному з невеликих поселень уздовж узбережжя… Коли найпотужніша супердержава світу говорить про вас як про щось, що можна купити, як про щось, що можна володіти, як про щось, що необхідно мати", - зазначила Фредеріксен.

Прем’єрка наголосила, що Копенгаген підтримує Гренландію у визначенні власного майбутнього та не піддасться на погрози чи залякування робити "щось явно неправильне".