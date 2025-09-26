Трамп може змінити міста ЧС-2026 у США через питання безпеки: що відбувається

Трамп про безпеку та потенційну зміну міст

Під час виступу для журналістів в Овальному кабінеті Дональд Трамп зазначив, що адміністрація США приділяє особливу увагу безпеці мундіалю.

"Дуже скоро ми поїдемо до Чикаго. Це буде безпечно для чемпіонату світу. Якщо я вважатиму, що це небезпечно, ми переїдемо до іншого міста, безперечно", - сказав Трамп.

Якщо ми вважатимемо, що якесь місто буде хоч трохи небезпечним для проведення чемпіонату світу або Олімпійських ігор-2028, ви знаєте, де відбуваються олімпійські змагання, але особливо для чемпіонату світу, оскільки матчі відбуваються в багатьох містах, ми не дозволимо цього", - додав президент США.

Уряд США вже виділив 625 млн доларів на забезпечення безпеки під час ЧС-2026.

Ці кошти будуть розподілені пропорційно між 11 американськими містами-господарями: Сіетл, Сан-Франциско, Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Лос-Анджелес, Канзас-Сіті, Маямі, Нью-Йорк/Нью-Джерсі та Філадельфія.

Міжнародний контекст та співпраця з ФІФА

Наразі матчі чемпіонату світу також пройдуть у Мексиці - у Мехіко, Гвадалахарі та Монтерреї, а у Канаді - у Ванкувері та Торонто.

Трамп не має формальних повноважень змінювати міста-господарі, однак президент США підтримує тісні контакти з очільником ФІФА Джанні Інфантіно, що потенційно дозволяє впливати на дискусії щодо безпеки та логістики мундіалю.

Раніше адміністрація Трампа працювала над питанням участі збірної Ізраїлю у кваліфікації до чемпіонату світу-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

ЧС-2026: дати та очікування

Чемпіонат світу-2026 розпочнеться 11 червня і триватиме до 19 липня. Через проведення матчів у багатьох містах організація безпеки є критично важливою.

Відповідно до заяв Трампа, будь-яке місто, яке виявиться небезпечним для проведення ігор, може бути замінене на інше, без шкоди для загальної структури турніру.

"Ми трохи змістимо місце проведення. Але я сподіваюся, що цього не станеться", - зазначив Трамп.

З огляду на заяви Трампа та великі фінансові витрати на безпеку, підготовка до мундіалю у США набирає особливого політичного та організаційного значення.