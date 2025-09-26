Трамп может изменить города ЧМ-2026 в США из-за вопросов безопасности: что происходит

Трамп о безопасности и потенциальной смене городов

Во время выступления для журналистов в Овальном кабинете Дональд Трамп отметил, что администрация США уделяет особое внимание безопасности мундиаля.

"Очень скоро мы поедем в Чикаго. Это будет безопасно для чемпионата мира. Если я буду считать, что это опасно, мы переедем в другой город, бесспорно", - сказал Трамп.

Если мы будем считать, что какой-то город будет хоть немного опасным для проведения чемпионата мира или Олимпийских игр-2028, вы знаете, где проходят олимпийские соревнования, но особенно для чемпионата мира, поскольку матчи проходят во многих городах, мы не позволим этого", - добавил президент США.

Правительство США уже выделило 625 млн долларов на обеспечение безопасности во время ЧМ-2026.

Эти средства будут распределены пропорционально между 11 американскими городами-хозяевами: Сиэтл, Сан-Франциско, Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Лос-Анджелес, Канзас-Сити, Майами, Нью-Йорк/Нью-Джерси и Филадельфия.

Международный контекст и сотрудничество с ФИФА

Сейчас матчи чемпионата мира также пройдут в Мексике - в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее, а в Канаде - в Ванкувере и Торонто.

Трамп не имеет формальных полномочий менять города-хозяева, однако президент США поддерживает тесные контакты с главой ФИФА Джанни Инфантино, что потенциально позволяет влиять на дискуссии по безопасности и логистике мундиаля.

Ранее администрация Трампа работала над вопросом участия сборной Израиля в квалификации к чемпионату мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике.

ЧМ-2026: даты и ожидания

Чемпионат мира-2026 начнется 11 июня и продлится до 19 июля. Из-за проведения матчей во многих городах организация безопасности является критически важной.

Согласно заявлениям Трампа, любой город, который окажется опасным для проведения игр, может быть заменен на другой, без ущерба для общей структуры турнира.

"Мы немного сместим место проведения. Но я надеюсь, что этого не произойдет", - отметил Трамп.

Учитывая заявления Трампа и большие финансовые затраты на безопасность, подготовка к мундиалю в США приобретает особое политическое и организационное значение.