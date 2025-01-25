Живе в 1917-му. Зеленський відповів на заяву Путіна про неможливість переговорів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президенткою Молдови Майєю Санду.

"Дуже багато сигналів, які поширюють росіяни щодо якихось декретів, як вони це називають. Вони взагалі живуть в якомусь 1917 році. Декрет про мир, декрет про ще щось", - перелічив він.

За словами Зеленського, рішення РНБО було вимушеним, бо глава Кремля Володимир Путін почав дуже багато будувати різних каналів разом з "сепаратистами", разом з представниками інших держав щодо впливу на Україну, на нашу незалежність, безпосередньо на мене.

"Багато перемовних процесів, багато тіньових коридорів. Я це зупинив. Швидко. Просто зупинив сепаратизм у нашій державі тим, що зупинив будь-кому в Україні проводити ті чи інші переговори з Росією, з прихильниками Путіна впродовж війни. Це було коли їх війська були тут, в Київській області. Вони це робили, пробували тиснути через багато різних коридорів, і наш депутатський корпус, і європейські депутати, і представники США. Я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати", - продовжив він.

Тому, за словами президента, він ухвалив рішення, бо я лідер тих чи інших переговорів, тому я це зупинив.

"Я розумію, що Путіну це не подобається, бо каналів у нього було багато. Є канали про які всі знають, а також вони використовували інші канали, навіть в деяких наших інституціях, про які я не готовий говорити. Тому і рішення було таким", - констатував він.