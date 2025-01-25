"Сигнал сильної людини". Зеленський відреагував на заяву Трампа про Путіна
Жорстке звернення президента США Дональда Трампа до російського диктатора Володимира Путіна з закликом зупинити війну проти України не є попередженням. Це сигнал сильної людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю для газети Il Foglio.
"Я думаю, що важливим є те, що там є сигнал сильної людини. Це як постріл. Тут немає пострілу в повітря, який попереджає про щось. Він не попереджає, він говорить прямо. Він говорить, що дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо, як це буде, ми не знаємо деталей", - прокоментував президент заяву Трампа.
За його словами, американський президент і сам ще не знає, як завершиться війна Росії проти України, зокрема, через те, що Путін наразі не хоче миру.
"Трамп розуміє всі ці виклики і просто каже, що треба закінчувати, бо буде гірше. І він говорить з посилом в російський бік. Мені здається, що це така тактика. Мені вона на сьогодні імпонує", - додав Зеленський.
Нагадаємо, днями президент США Трамп жорстко закликав Путіна зупинити війну та сісти за стіл переговорів з Україною. Інакше, за словами Трампа, США будуть змушені вжити серйозних заходів проти Росії.
Крім того, Трамп постав своєму представнику щодо України та РФ дедлайн в 100 днів, щоб знайти рішення для завершення війни. Більше про те, яку роль в процесі завершення війни може відіграти нова адміністрація США - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Однак, реагуючи на заяву Трампа, російський диктатор заявив, що він готовий до переговорів, але Україна нібито не хоче цього, бо ухвалила "декрет" про заборону діалогу з Росією. Як на цю заяву Путіна відреагував президент України - читайте за посиланням.
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