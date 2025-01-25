"Сигнал сильної людини". Зеленський відреагував на заяву Трампа про Путіна

"Я думаю, що важливим є те, що там є сигнал сильної людини. Це як постріл. Тут немає пострілу в повітря, який попереджає про щось. Він не попереджає, він говорить прямо. Він говорить, що дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо, як це буде, ми не знаємо деталей", - прокоментував президент заяву Трампа.

За його словами, американський президент і сам ще не знає, як завершиться війна Росії проти України, зокрема, через те, що Путін наразі не хоче миру.

"Трамп розуміє всі ці виклики і просто каже, що треба закінчувати, бо буде гірше. І він говорить з посилом в російський бік. Мені здається, що це така тактика. Мені вона на сьогодні імпонує", - додав Зеленський.