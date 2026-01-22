Трамп може запропонувати по мільйону жителям Гренландії за приєднання до США, - Daily Mail

Варто зазначити, що Трамп провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте. Потім стало відомо про скасування мит США для низки європейських країн і нові плани стосовно Гренландії.

А саме Daily Mail пише, що Трамп розглядає можливість запропонувати жителям Гренландії (населення 57 000 осіб) по 1 мільйону доларів кожному - 750 000 фунтів стерлінгів або 850 000 євро - якщо вони проголосують за приєднання до Сполучених Штатів.

Зазначимо, що минулої ночі військові офіцери НАТО обговорювали угоду, згідно з якою Данія поступиться США "невеликими ділянками гренландської" території, де вона зможе будувати військові бази.

За даними The New York Times, чиновники порівняли цю пропозицію з військовими базами Великої Британії на Кіпрі, які вважаються суверенними британськими територіями.

Трамп заявив журналістам, що це "найбільш довгострокова угода". Коли його запитали, на який термін, він відповів:

"Нескінченно. Немає обмежень за часом. Ця угода назавжди", - підсумував американський лідер.