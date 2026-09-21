Росія продовжить обмеження на експорт дизеля на тлі ударів по НПЗ, - Bloomberg

Росія може ще на місяць обмежити експорт дизельного пального. Таке рішення обговорюють на тлі проблем із переробкою нафти та ударів по НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За інформацією джерел видання, знайомих із ситуацією, у російській владі є загальне розуміння щодо продовження заборони.

Один зі співрозмовників зазначив, що серед варіантів розглядають продовження обмежень ще на місяць або навіть довше.

Чому Росія обмежила експорт дизеля

Москва запровадила заборону на експорт дизельного пального у липні. Це сталося після хвилі українських ударів по російських нафтопереробних заводах, через які обсяги переробки нафти в країні впали до найнижчих за кілька років рівнів.

Спочатку обмеження планували запровадити лише на кілька тижнів. Однак згодом їх продовжили до кінця серпня, а потім - до кінця вересня, оскільки удари по російській нафтовій інфраструктурі продовжувалися.

Станом на минулий тиждень Москва вже розглядала можливість нового продовження заборони ще на один місяць.

До запровадження обмежень на Росію припадало близько 10% світових поставок дизельного пального морським транспортом. Виведення такого обсягу з міжнародного ринку додатково посилило проблеми з постачанням, зокрема на тлі перебоїв із пальним із Близького Сходу.

Що відбувається зі світовим ринком дизеля

Ринок дизельного пального зараз залишається під значним тиском. Bloomberg зазначає, що війна на Близькому Сході вивела з ринку більше дизеля, ніж російсько-українська війна.

На ситуацію також впливають перебої з постачанням нафти та пального, а також проблеми з логістикою. За даними Bloomberg, дефіцит доступних супертанкерів уже підвищує вартість транспортування нафти та створює додаткові ризики для світових поставок.

На цьому тлі продовження Росією експортних обмежень може стати додатковим фактором тиску на світовий ринок дизеля.