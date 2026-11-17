Журналіст запитав Трампа про можливість двосторонніх переговорів із Путіним на полях саміту АТЕС. У відповідь президент США сказав, що не має певності щодо їх проведення, але готовий до такої розмови.

"Я не знаю, (чи відбудеться двостороння зустріч - ред.), але я б її провів. Якщо це можливо, я б це зробив", - відповів американський президент.

Трамп поспілкувався з пресою в Манілі перед зустріччю з лідерами країн Чотиристороннього діалогу з питань безпеки (QUAD). До цього об'єднання входять США, Австралія, Індія та Японія. Зустріч відбулася на полях саміту АСЕАН.

Як повідомляє NBC News, у Кремлі також заявили, що, крім тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна, американський президент також проведе окремі переговори з російським диктатором.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що точний час переговорів Володимира Путіна та Дональда Трампа ще не визначили. За його словами, наразі є кілька варіантів щодо графіка зустрічі.