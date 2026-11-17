Президент США Дональд Трамп заявив про готовність провести окрему зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на саміті АТЕС у Китаї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News та російське агентство ТАСС.
Журналіст запитав Трампа про можливість двосторонніх переговорів із Путіним на полях саміту АТЕС. У відповідь президент США сказав, що не має певності щодо їх проведення, але готовий до такої розмови.
"Я не знаю, (чи відбудеться двостороння зустріч - ред.), але я б її провів. Якщо це можливо, я б це зробив", - відповів американський президент.
Трамп поспілкувався з пресою в Манілі перед зустріччю з лідерами країн Чотиристороннього діалогу з питань безпеки (QUAD). До цього об'єднання входять США, Австралія, Індія та Японія. Зустріч відбулася на полях саміту АСЕАН.
Як повідомляє NBC News, у Кремлі також заявили, що, крім тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна, американський президент також проведе окремі переговори з російським диктатором.
Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що точний час переговорів Володимира Путіна та Дональда Трампа ще не визначили. За його словами, наразі є кілька варіантів щодо графіка зустрічі.
Нагадаємо, тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна відбудеться на полях саміту АТЕС 19 листопада в китайському Шеньчжені.
У Білому домі заявили, що питання України не планують обговорювати під час цих переговорів. За інформацією американської сторони, основну увагу лідери зосередять на скороченні ядерних озброєнь.
Водночас глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував замінити Росію на Євросоюз у форматі зустрічі, наголосивши, що саме ЄС має бути за столом переговорів.