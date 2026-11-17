Журналист спросил Трампа о возможности двусторонних переговоров с Путиным на полях саммита АТЭС. В ответ президент США сказал, что не уверен в их проведении, но готов к такому разговору.

"Я не знаю, (состоится ли двусторонняя встреча - ред.), но я бы ее провел. Если это возможно, я бы это сделал", - ответил американский президент.

Трамп пообщался с прессой в Маниле перед встречей с лидерами стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD). В это объединение входят США, Австралия, Индия и Япония. Встреча прошла на полях саммита АСЕАН.

Как сообщает NBC News, в Кремле также заявили, что кроме трехсторонней встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина американский президент также проведет отдельные переговоры с российским диктатором.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что точное время переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа еще не определили. По его словам, сейчас есть несколько вариантов по графику встречи.