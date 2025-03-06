Трамп хоче суттєво змінити участь США у НАТО, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп обговорював можливість надавати переваги тим членам НАТО, які витрачають встановлений відсоток свого ВВП на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBCnews .

За словами колишніх високопосадовців США, Трамп розглядає можливість суттєво змінити участь США в Північноатлантичному альянсі (НАТО).

Джерела NBCnews розповіли, що Трамп обговорював із помічниками можливість налаштувати рівень залученості США в НАТО таким чином, щоб віддавати перевагу тим членам альянсу, які витрачають певний відсоток свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону.

Окрім того, США нібито можуть відмовитися від захисту союзника по НАТО у разі нападу, якщо ця країна не досягає необхідного рівня оборонних витрат.

Видання зазначає, що, якщо Трамп ухвалить таке рішення, це стане значним відходом від ключового принципу альянсу - Статті 5, яка проголошує, що напад на будь-яку країну НАТО є нападом на всіх.

"Президент США також розглядає можливість зміни політики, за якої США можуть надавати пріоритет військовим навчанням із тими членами НАТО, які відповідають встановленому рівню оборонних витрат щодо ВВП", - цитує видання неназваних чиновників.

Однак на запитання видання про можливі зміни в політиці участі США в НАТО представник Ради національної безпеки у письмовій заяві зазначив: "Президент Трамп відданий НАТО та Статті 5".

Витрати на оборону

Нагадаємо, Трамп неодноразово критикував країни НАТО за те, що вони не досягають встановленої мети - витрачати 2% ВВП на оборону. Він стверджував, що такий дисбаланс є несправедливим і створює додаткове навантаження на США. Однак тепер, за даними Financial Times, він с вимагатиме збільшити видатки до 5% ВВП.

Раніше, під час виборчої кампанії з вуст Трампа звучали погрози не захищати членів альянсу з низькими видатками.